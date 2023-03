Germania, governo annuncia l’aumento del pedaggio autostradale per rafforzare le ferrovie

BERLINO - L’aumento del pedaggio delle auto sulle autostrade in Germania, per avere più margine di finanziamento per le ferrovie, e la velocizzazione dei progetti di ampliamento delle autostrade. Sono alcune delle misure annunciate dagli alleati della coalizione del governo tedesco, dopo tre giorni di intenso dibattito e di veri e propri scontri, che hanno segnato la lunga riunione del governo in cancelleria iniziata domenica scorsa. L’aumento del cosiddetto «Maut» il pedaggio autostradale, servirà per l’80% a rafforzare i binari della rete ferroviaria, secondo quanto ha annunciato la leader dei Verdi Ricarda Lang, che ha spiegato i contenuti dell’intesa insieme al leader dell’Spd Lars Klingbeil e al leader dell’Fdp, Christian Lindner, che è anche ministro delle Finanze.