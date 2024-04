Germania mantiene il target di 15 milioni di auto EV nel 2030 nonostante calo vendite e la rinuncia agli incentivi

Il governo tedesco, nonostante il calo delle vendite e la rinuncia agli incentivi, continua a tenere come obbiettivo la circolazione di 15 milioni di auto elettriche in Germania entro il 2030. «Continuiamo a mantenere l'obiettivo di 15 milioni di auto elettriche» anche se «sappiamo che è un traguardo ambizioso», ha detto un portavoce dell'esecutivo durante la conferenza stampa rispondendo a una domanda su riduzioni di costi presso l'amministrazione di Volkswagen e indiscrezioni sull'impatto in Germania dei tagli occupazionali annunciati da Elon Musk per Tesla. «Ora si tratta però di creare e offrire un ambiente attraente per l'elettromobilità. E un fattore di successo è certamente l'infrastruttura di ricarica, che stiamo espandendo continuamente», ha aggiunto il portavoce.

«Dall'insediamento di questo governo», in pratica del 2022, «abbiamo raddoppiato i punti di ricarica pubblici disponibili, arrivando ora a oltre centomila. In aggiunta, stiamo realizzando mille punti di ricarica rapida nelle aree di sosta delle autostrade». «Per quanto riguarda le sovvenzioni all'acquisto», ha detto ancora il portavoce, «non vediamo come compito dello Stato quello di garantire offerte attraenti. È compito dell'industria fornire veicoli attraenti. E l'industria automobilistica è al lavoro su questo, e siamo fiduciosi che» quella «tedesca offrirà e sta offrendo proposte molto allettanti».