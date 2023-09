Germania, nel 2022 numero record di auto, 583 per 1.000 abitanti. Ma in Italia è molto più alto: 687

FRANCOFORTE - Il numero di autovetture in Germania ha raggiunto lo scorso anno un livello record: 583 ogni 1.000 abitanti. Al primo gennaio 2023 si poteva contare l’immatricolazione di 48,8 milioni di automobili. Nel 2022 il 78% di tutte le famiglie tedesche ha posseduto almeno un’automobile. La quota di famiglie con due autovetture è stata del 27,0% (rispetto al 24,6% del 2012), mentre il 6,2% delle famiglie ha avuto tre o più auto (rispetto al 4,1% di dieci anni prima). I dati sono stati elaborati dall’Ufficio federale di statistica, come riporta Tagesschau. Nessuna inversione di tendenza, quindi, soprattutto fuori dalle grandi città.

Nelle aree dove è più fitta la rete di trasporto pubblico locale, la densità di automobili è effettivamente più bassa: nel 2022 a Berlino si sono contate 338 auto ogni 1.000 abitanti, ad Amburgo 439 e a Brema 443. Nella Germania occidentale e nelle zone di provincia le autovetture sono invece molto diffuse: nella Saarland, ad esempio, l’anno scorso c’erano 660 auto ogni 1.000 abitanti, in Renania-Palatinato 634 e in Baviera 625. In un confronto a livello europeo, la Germania si colloca all’ottavo posto in termini di densità di automobili. La Polonia ha il maggior numero di veicoli per 1.000 abitanti, con 687, seguita dal Lussemburgo (681) e dall’Italia (675).