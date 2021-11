Germania, nuovo governo: 15 milioni auto elettriche entro 2030. Obiettivo è far diventare Paese leader della mobilità elettrica

BERLINO - La coalizione Semaforo (Spd, Verdi e Liberali) vuole a potenziare la mobilità elettrica e punta a far circolare sulle strade tedesche almeno 15 milioni di auto elettriche entro il 2030. «Il nostro obiettivo sono 15 milioni di auto totalmente elettriche entro il 2030 » è scritto nel contratto di coalizione. E questo dovrebbe avere come conseguenza che la Germania diventi «un mercato leader per l’elettro-mobilità». Si vuole inoltre che prima del 2035 non siano più concessi permessi di circolazione per auto che non siano Co2 neutrali, in accordo da quanto dichiarato dalla Commissione europea.