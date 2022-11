Germania, a ottobre crollo aspettative imprese settore auto. Preoccupa il notevole calo della domanda

BERLINO - A ottobre secondo l’ultimo sondaggio dell’istituto di analisi economica Ifo le aspettative delle imprese che operano nell’industria automobilistica tedesca sono notevolmente peggiorate, scendendo a -35,3 punti con un calo di 6,3 punti rispetto al mese precedente. «Le preoccupazioni per un crollo della domanda stanno ora diffuse fra le case automobilistiche e i loro fornitori», afferma Oliver Falck, Direttore dell’Ifo Center for Industrial Organization and New Technologies. Ad esempio, gli ordini dei produttori (-26,2 punti) e la domanda (-38,1 punti) sono a valori inferiori rispetto a settembre.

Nel settore nel suo complesso, la valutazione della situazione attuale è diminuita, ma solo da -5,1 punti a -5,7 punti. Crollo anche per gli utili dei produttori con valutazioni che per la seconda metà del 2022 sono scese a -59,7 punti, rispetto ai +33,8 punti del primo semestre. Tuttavia, le aziende hanno valutato positivamente il loro portafoglio ordini e intendono aumentare la produzione nei prossimi mesi. La situazione per i fornitori è ulteriormente peggiorata con un indicatore degli utili che nella seconda metà del 2022 scende a -31,0 punti, rispetto a -26,4 punti nella prima metà del 2022. «Tra i fornitori, il portafoglio ordini e la domanda continuano a diminuire», spiega l’analista Ifo.