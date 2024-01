Germania, per la prima volta in 8 anni si prevede calo vendite veicoli elettrici nel 2024

Il capo economista della VDA (l’associazione tedesca dell’industria automobilistica), Manuel Kallweit, ha annunciato le previsioni per il 2024: «Per il mercato tedesco prevediamo un calo dell’1% a ulteriori 2,8 milioni di unita nel 2024. Si tratta di circa un quarto meno rispetto all’anno pre-crisi 2019. Ipotizziamo un calo delle vendite di auto elettriche (meno 9% a 635.000 unita), mentre le vendite di ibridi plug-in (PHEV) dovrebbero aumentare del 5% a 185.000 unita. Stimiamo un calo del 14% a 451.000 unita per i veicoli esclusivamente elettrici a batteria (BEV)». È la prima volta in otto anni. Poi «si prevede che i mercati in Europa (U27, EFTA e Regno Unito; +4%) e negli Stati Uniti (+2%) cresceranno leggermente piu velocemente del mercato cinese (+1%) nel 2024 a causa del debole livello dell’anno precedente. Prevediamo un aumento moderato del 2% per il mercato globale delle autovetture. Cio significa che il livello del 2019 verrebbe quasi raggiunto di nuovo», continua Kallweit.

L’associazione dell’industria automobilistica tedesca prevede inoltre che «quest’anno la produzione nazionale di autovetture si muovera lateralmente (+-0% a 4,1 milioni di unita). Il motivo e, tra le altre cose, la debolezza economica generale. Ci aspettiamo sviluppi positivi nella produzione nazionale di auto elettriche. E probabile che questo valore aumenti ulteriormente nel 2024. Prevediamo un aumento significativo del 19% (BEV: +25%, PHEV: +-0%). La produzione estera dei marchi del gruppo tedesco dovrebbe aumentare del 4% con la produzione di 10,6 milioni di automobili». Il capo economista della Vda conclude dicendo che, «per quanto riguarda le esportazioni, prevediamo un leggero aumento dell’1% fino a ben 3,1 milioni di unita nel 2024. Cio corrisponde a una quota di esportazione del 76%.

Per i veicoli commerciali pesanti ipotizziamo un calo del 10% per l’Europa (U27, EFTA e Regno Unito) e del 5% per gli USA. In Cina prevediamo una crescita dell’8%. Gia nel 2023 l’economia nel settore dei rimorchi e delle carrozzerie era in retromarcia. Sia i rimorchi totali (-13%) che i semirimorchi pesanti superiori alle 6 tonnellate (-18%) sono diminuiti significativamente. E probabile che questa tendenza continui nel 2024, anche se con uno slancio leggermente inferiore».