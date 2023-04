Giappone, +65% vendite veicoli EV nel 2022. Ma sono solo 77mila (2%) dei 3,61 mln delle auto vendute nell’ultimo anno fiscale

TOKIO - Il numero di veicoli elettrici (EV) importati e venduti in Giappone nell’anno fiscale 2022 è balzato del 65,0% rispetto all’anno precedente, raggiungendo la cifra record di 16.464 unità, secondo quanto dichiarato oggi da un’organizzazione industriale, che rappresenta il 6,7% delle 246.196 auto importate vendute nell’anno conclusosi il mese scorso, secondo quanto dichiarato dalla Japan Automobile Importers Association.

Nel frattempo, le vendite di veicoli elettrici in Giappone, comprese quelle delle case automobilistiche nazionali, hanno rappresentato solo il 2% delle vendite totali di auto nell’anno fiscale 2022, secondo i dati della Japan Automobile Dealers Association e della Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association, sottolineando la dipendenza del Paese dalle auto a benzina. Dei 3,61 milioni di autovetture vendute di recente in Giappone, circa 77.000 erano veicoli elettrici, hanno dichiarato le organizzazioni, osservando che la percentuale di veicoli elettrici più elevata per le auto importate può riflettere la maggiore varietà di prodotti offerti dai produttori stranieri rispetto ai rivali giapponesi.