GM, slitta inizio produzione furgone elettrico di almeno un anno, a fine 2025

NEW YORK - General Motors ha comunicato che ritarderà l’inizio della produzione di un furgone interamente elettrico nella sua fabbrica in Michigan di almeno un anno, per «meglio gestire gli investimenti capitali» e rendere i nuovi veicoli più profittevoli. La nuova generazione di veicoli elettrici sarà prodotta nella fabbrica che si trova vicino a Detroit dalla fine del 2025.

Il cambio di piani non ha nulla a che fare con lo sciopero in corso da parte dei lavoratori del sindacato United Auto Workers, ha fatto sapere un portavoce di General Motors. Nel gennaio 2022, Gm aveva annunciato un investimento di 4 miliardi di dollari per convertire la fabbrica alla produzione di furgoni elettrici. In questo momento, il titolo di General Motors è in rialzo dello 0,9%.