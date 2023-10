GM supera le stime degli analisti ma ritira previsioni per gli scioperi costati finora 800 mln di dollari. Utile -7,3% ma ricavi +5,4%

DETROIT - General Motors ha superato le aspettative degli analisti nel terzo trimestre. In calo del 7,3% a 3,06 miliardi di dollari (2,88 miliardi di euro) l’utile netto attribuibile agli azionisti mentre il risultato operativo rettificato è sceso del 16,9% a 3,56 miliardi di dollari ( 3,35 miliardi di euro), ricavi aumentati del 5,4% a 44,13 miliardi di dollari (41,51 miliardi di euro) rispetto a 41,89 miliardi di dollari dell’anno precedente. Tuttavia la società ritira le previsioni per l’intero anno a causa dei crescenti costi dello sciopero della United Auto Workers, iniziato il 15 settembre, che sta costando alla casa automobilistica circa 200 milioni di dollari a settimana in perdita di produzione di veicoli. Complessivamente il costo e di circa 800 milioni di dollari in utili al lordo delle imposte a causa della mancata produzione di veicoli, di cui 200 milioni di dollari durante il terzo trimestre, secondo il Cfo, Paul Jacobson.

Jacobson ha poi spiegato che Gm sta anche raggiungendo obiettivi a breve termine per i suoi veicoli elettrici in un contesto di domanda piu lenta del previsto. La casa automobilistica aveva precedentemente fissato l’obiettivo di vendere 400.000 veicoli elettrici in Nord America dal 2022 fino alla meta del 2024 e di produrre 100.000 veicoli elettrici in Nord America durante la seconda meta di quest’anno. Gm, ha concluso il Cfo, manterrà i suoi obiettivi di raggiungere margini di profitto a bassa cifra sui veicoli elettrici e una capacita di produzione annuale in Nord America per 1 milione di veicoli entro il 2025.