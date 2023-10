Grasso: «Maserati è tornata a crescere e continuerà a farlo. Puntiamo sulla redditività, più che sui volumi»

Maserati è tornata a crescere e punta a mantenere questo percorso, puntando sulla redditività, più che sui volumi. Davide Grasso, amministratore delegato di Maserati, ha tracciato con Radiocor la sua visione per il marchio prossimo a compiere 110 anni. ‘ Maserati è tornata in un contesto di crescita, crescita di percezione da parte del consumatore, crescita in termini di qualità - perchè senza qualità non c’è lusso - crescita di posizionamento nel mondo come un emblema del lusso italiano, fondato sulla qualità, sull’innovazione, sulla performance, sul design e sulla tecnologia italiana. Questo percorso di crescita si è traslato in una crescita anche a livello finanziario, sui risultati economico-finanziari, non in termini di volumi ma di profittabilita«, ha affermato Grasso, sottolineando che ‘senza qualità e senza profittabilità non si può parlare di lusso, perchè se non c’è la qualità il lusso è una promessa non mantenuta e se il consumatore del premium che è disposto a pagare il prodotto che hai perchè viene percepito il lusso, se questo viene a mancare, allora viene a mancare l’apprezzamento che sei un marchio di lussò.

In questo senso, ha aggiunto, ‘continueremo questo percorso di crescita, non in termini di volumi ma in termini di scelta, di preferenza di questo marchio che ci sta dando dei risultati molto confortanti nel breve termine ma sappiamo che è un mercato in grossa evoluzione, quindi, per noi è importante mantenere l’occhio sulla crescita sostenibile nel lungo terminè. Per il manager, ‘le strategie e gli obiettivi continuano a essere quelli che abbiamo stabilito circa 4 anni fa, quando abbiamo deciso di iniziare una nuova era di Maserati con una strategia che abbiamo chiamato di ritorno al futuro: ribadire il posizionamento di questo marchio ultracentenario come rappresentante del lusso italiano, lusso fatto di ricerca, di innovazione, di qualità e di design’. Questa nuova fase, ha spiegato Grasso, è iniziata ‘con il lancio di Mc20, che è l’auto che ha riportato Maserati sulle piste, un elemento fondamentale del marchio. Poi abbiamo continuato questa strada con il lancio della gemella della Mc20, la Mc20 Cielo, il lancio della Grecale, della Gran Turismo, che ha inventato questo segmento di mercato 75 anni e nelle prossime settimane e nei prossimi mesi vedranno la luce la Grecale elettrica, che si chiama Folgore e la Gran Turismo elettricà.

L’ispirazione di questo percorso è un italiano illustre, forse il più famoso al mondo. ‘Quando abbiamo ridefinito il percorso di Maserati nel lungo termine ci siamo fatti la domanda di chi è Maserati, paragonata a una persona. In un contesto di italianità e italianità eccelsa, è venuto fuori un nome Leonardo da Vinci, era un artista e uno scienziato, era avanti rispetto ai suoi tempi ma le sue opere sono state percepite dai suoi contemporanei e sono rimaste innovative per secolì, ha affermato Grasso, sottolineando che ‘questa multidimensionalità di Leonardo, questa sua universalità, questa capacità di durare nel tempo con le sue opere che rappresentano il genio italiano è stata per noi una fonte di ispirazionè. Una ispirazione per produrre auto che rispettino ‘i valori immutabili del marchio nel tempo e nello spazio e per quanto riguarda Maserati sono design, performance, innovazione, tecnologia e appetibilità, facilità di fruizione del prodotto e infatti Maserati ha modelli che possono andare bene a tuttì, ricordando che per gestire un marchio, oltre alla conoscenza profonda dei propri valori, serve anche ‘conoscere il consumatorè e ‘capire cosa vuolè, considerando che il cliente del lusso a livello mondiale è cambiato, ha esigenze nuove anche di mobilità e con l’emergere di nuovi paesi e nuovi professioni c’è stato anche ‘un abbassamento dell’età medià.