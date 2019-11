Gualtieri: «Al lavoro per migliorare auto aziendali. Vogliamo evitare aumento della pressione fiscale»

MILANO - «È ragionevole che uno sgravio fiscale come l’auto aziendale sia legato a un obiettivo di riduzione delle emissioni: lavoreremo per evitare che un obiettivo giusto si traduca in aumento della pressione fiscale», spiega Gualtieri a proposito delle possibili correzioni a punti limitati e circoscritti della manovra. «L’obiettivo non è un aumento della pressione fiscale» e quello sulle auto aziendali «può essere un esempio di come con il dialogo e con il tempo le misure possono mantenere loro logica ed evitare effetti negativi», aggiunge il ministro, che accenna a una possibile gradualità del provvedimento.

Sulle auto aziendali «c’è un tavolo tecnico che lavora a questa misura migliorandola senza problemi per i cittadini al quale sono presenti anche le categorie, chi produce le auto, chi le noleggia. Si punta a migliorare questa musica rinforzandone il carattere di incentivo virtuoso senza determinare effetti negativi per imprese e cittadini», spiega Gualtieri. «L’orizzonte di questo governo è triennale: abbiamo una proliferazione di bonus nelle pieghe del bilancio dello Stato di durata di 1-2 anni: se riusciremo a rimuovere lo scoglio dell’Iva e mettere il bilancio pubblico in prospettiva di stabilità e crescita, sono convinto che questa sarà l’ultima delle vecchie finanziarie rispetto al metodo e come contenuto sarà la prima delle nuove», conclude il ministro dell’Economia all’incontro ‘Metamorfosì di Huffpost organizzato in collaborazione con Gedi a Milano.