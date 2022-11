Horizon Automotive sbarca nel centro sud con gruppo Frentauto. Partnership rafforza presenza per noleggio lungo termine

La mobility company del noleggio a lungo termine continua la propria espansione nella Penisola, annunciando la nascita della nuova filiale Horizon Automotive Centro-Sud Srl, ampliando il proprio portafoglio di brand grazie alla partnership societaria con il Gruppo Frentauto.

Quest’ultimo rappresenta uno dei principali dealer del centro Italia e opera da anni nel settore automobilistico coprendo 9 Province in 3 Regioni Italiane (Marche, Abruzzo e Molise) con i brand Peugeot e Peugeot Professional, Skoda, Hyundai ed FCA. La rete di officine e centri specializzati distribuiti sul territorio rendono il Gruppo leader dell’assistenza meccanica in queste regioni, rafforzando ulteriormente la presenza nazionale di Horizon Automotive anche in fase after sales.

L’accordo, oltre a prevedere l’inaugurazione di un Horizon Store ufficiale a San Benedetto del Tronto, permetterà alla società di mobilità di raggiungere nuovi utenti in aree di grande potenziale e di affermarsi capillarmente su tutto il territorio nazionale.

“Come Horizon, crediamo nelle potenzialità del noleggio a lungo termine come presente e futuro della mobilità, per cui condividiamo la stessa visione strategica e in prospettiva, in termini di crescita ed evoluzione. Sappiamo che l’innovazione tecnologica e digitale unita ad una competenza verticale è la chiave per sviluppare soluzioni sempre più taylor-made sulla base delle nuove necessità dei clienti, siano essi privati o aziende – ha dichiarato Giovanna Di Domenico, Amministratore Delegato di Horizon Automotive Centro-Sud Srl. “Per questo motivo, abbiamo accolto Horizon Automotive con grande entusiasmo e siamo sicuri che questa partnership possa rappresentare un grande valore aggiunto per il settore del NLT nel nostro territorio e in tutto il Centro-Sud”.

Al cuore della partnership tra le due società risiede una grande attenzione per l’innovazione tecnologica e digitale nel futuro della mobilità che, unita ad una consolidata expertise nel mondo del NLT, rappresenta la base di una sinergia dall’animo forte e strategicamente vincente.