Hyundai Motor Group, il futuro è Software Defined Vehicles. Strategia basata su modelli capaci di evolversi attraverso il software

Hyundai Motor Group ha annunciato oggi una nuova strategia globale per trasformare tutti i suoi veicoli in Software Defined Vehicles (SDV) entro il 2025. L’iniziativa è stata presentata durante il forum globale online ‘Unlock the Software Agè e darà vita a un’era nuova per la mobilità, secondo la casa coreana, offrendo ai clienti la possibilità di aggiornare da remoto i propri veicoli, ovunque e in qualsiasi momento. La tecnologia di software e di mobilità di Hyundai Motor Group garantirà che tutti i modelli, compresi quelli già acquistati, potranno costantemente essere aggiornati. Ciò comprenderà le funzioni del veicolo come quelle per sicurezza, comfort, connettività e prestazioni di guida, tramite aggiornamenti software Over-The-Air (OTA). Sulla base della piattaforma EV di nuova generazione del Gruppo, del controller integrato e di un Connected Car Operating System (ccOS) sviluppato internamente, tutti i veicoli del Gruppo saranno attrezzati per ricevere aggiornamenti software wireless OTA entro il 2025.

I dati delle auto connesse si collegheranno con le future soluzioni di mobilità del Gruppo, come i Purpose Built Vehicles (PBV), l’Advanced Air Mobility (AAM), i robotaxi e i robot. Con la creazione di una nuova piattaforma dati, verranno forniti servizi attraverso il collegamento e l’elaborazione dei vari dati, generati durante tutto il ciclo di vita dell’auto, oltre a promuovere la creazione di un ecosistema aperto in collaborazione con diversi settori, tra cui logistica e strutture ricettive. In questa direzione, Hyundai Motor Group investirà in maniera consistente per integrare le tecnologie hardware e software e migliorare e internalizzare le capacità tecnologiche della mobilità. Entro il 2030, il Gruppo prevede di investire 18 trilioni di Won (12. 83 miliardi di dollari) in risorse, inclusa la creazione di un nuovo Global Software Center per rafforzare le sue capacità software e accelerare lo sviluppo dei Software Defined Vehicles.

«Trasformando tutti i veicoli in Software Defined Vehicles entro il 2025 - ha affermato Chung Kook Park, Presidente e Head of Divisione R&S, Hyundai Motor Group - Hyundai ridefinirà completamente il concetto di automobile e assumerà un ruolo guida nell’introdurre un’era di mobilità mai sperimentata prima. La creazione di veicoli visionari, dotati della capacità di evolversi attraverso il software, consentirà ai clienti di mantenere i propri veicoli aggiornati con le ultime funzionalità e tecnologie anche molto tempo dopo l’acquisto».