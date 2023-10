IEA, nel 2030 le rinnovabili al 50% nel mix elettrico. Il numero di auto elettriche sarà 10 volte superiore a quello attuale

Nel 2030 la quota delle rinnovabili nel mix elettrico globale sarà vicina al 50%, rispetto all’attuale 30% circa, e il numero di auto elettriche sarà quasi 10 volte superiore a quello circolante nel mondo. È lo scenario energetico al 2030 tratteggiato dal World Energy Outlook 2023 dell’Agenzia internazionale dell’Energia (Iea), organismo dell’Ocse, sulla base delle politiche adottate oggi dai governi di tutti i paesi. Secondo il rapporto, il solare fotovoltaico genererà più elettricità di quanta ne produca attualmente l’intero sistema elettrico statunitense.

Pompe di calore e altri sistemi di riscaldamento elettrici supereranno le caldaie a combustibili fossili a livello globale; gli investimenti per i nuovi progetti eolici offshore saranno tre volte superiori rispetto alle nuove centrali elettriche a carbone e a gas. Tutti questi aumenti, spiega il World Energy Outlook 2023, si basano solo sulle attuali impostazioni politiche dei governi di tutto il mondo. Se i Paesi rispetteranno i loro impegni nazionali in materia di energia e clima in termini di tempo e completezza, il progresso dell’energia pulita si muoverà ancora più rapidamente.