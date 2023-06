In crescita il prezzo medio dell’Rc auto: +4% nei primi 3 mesi 2023. Ivass, salito a 368 euro

I prezzi della rc auto sono in aumento nei primi mesi di quest’anno. Lo indica il presidente dell’Autorità di vigilanza, l’Ivass, nelle Considerazioni alla presentazione della relazione annuale dell’Autorità. «Nel primo trimestre di quest’anno il prezzo medio pagato per l’assicurazione RC Auto è stato di 368 euro, con un aumento del 4% su base annua. La quota media di sconto in rapporto alla tariffa è considerevole,ma varia a seconda dell’area geografica di residenza dell’assicurato: il minimo si raggiunge nel Nord-ovest (30,9) e il massimo nel Sud (40,3), dove le tariffe di base sono in media più alte.

Luigi Federico Signorini ricorda che dall’inizio di marzo è a regime Preventivass e »con l’entrata in vigore degli obblighi di consultazione a carico degli intermediari, si è verificato l’atteso incremento del numero di preventivi richiesti: nei primi tre mesi dell’anno ne sono stati elaborati circa 22 milioni, contro poco più di 3 milioni nei quattro mesi precedenti«. L’Ivass intanto sta per modificare la rilevazione dei prezzi effettivi della Rc Auto, Iper, da trimestrale a mensile e in tal modo i prezzi della Rc Auto potranno entrare nel paniere Istat per il calcolo dell’inflazione.