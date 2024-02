In Italia boom colonnine di ricarica, sono oltre 50mila. Motus-E, meglio di Francia e Germania nel rapporto con le e-car

Crescita record nel 2023 per le colonnine per la ricarica di auto elettriche. Secondo un rapporto di Motus-E, al 31 dicembre 2023 erano presenti in Italia 50.678 punti di ricarica a uso pubblico (+13.906 rispetto al 2022), superando Francia, Germania e Regno Unito nel rapporto tra punti di ricarica e veicoli elettrici circolanti e nel rapporto tra punti di ricarica e lunghezza complessiva della rete stradale. La Lombardia è la prima Regione per punti di ricarica (9.395), davanti a Piemonte (5.169), Veneto (4.914), Lazio (4.659) ed Emilia-Romagna (4.253). Tra le città, Roma è quella che conta più colonnine installate (3.588), seconda piazza per Milano (2.883) e terza per Napoli (2.652).

La classifica cambia però se consideriamo il numero di punti di ricarica per km² di superficie, con Napoli sul gradino più alto del podio (225 punti ogni 100 km quadrati), davanti a Milano (183 punti ogni 100 km quadrati) e Roma (67 punti ogni 100 km²). I punti di ricarica sulle autostrade italiane sono quasi raddoppiati nell’ultimo anno (da 496 a 932). Il lavoro necessario per infrastrutturare il Paese naturalmente non è finito, ma la strada intrapresa è quella giusta e anche nel 2024 assisteremo a un costante miglioramento e ampliamento della rete di ricarica al servizio dei cittadini«, osserva il segretario generale di Motus-E, Francesco Naso.