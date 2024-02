Incentivi: 950 mln complessivi 2024, 240 mln per le elettriche, 35 mln alle due ruote. Il contributo massimo possibile è 13.750 euro

Nel DPCM sugli incentivi auto che il ministro delle imprese e del made in italy, Adolfo Urso, ha illustrato al tavolo automotive si parla di una misura complessiva di 950 milioni di euro, di cui 793 milioni destinati alle auto, 35 milioni ai ciclomotori, 53 milioni ai veicoli commerciali leggeri, 20 milioni alle auto usate e 50 milioni al noleggio a lungo termine.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le auto, 240 milioni di inventivi sono per quelle con le emissioni più basse (fondamentalmente le elettriche) con emissioni Co2 da 0-20 g/km Co2, 150 milioni per quelle 21-60 g/km Co2 e 403 milioni per le auto con emissioni Co2 61-135 g/km. Per queste ultime auto al 31 gennaio 2024 risultano già prenotati incentivi per 99 milioni di euro. L’incentivo massimo possibile è pari a 13.750 euro, in caso di acquisto di una vettura a più basse emissioni per un prezzo massimo di 35mila euro (Iva esclusa), con rottamazione di una vettura Euro 0, 1, 2 e un Isee fino a 30mila euro. Per quanto riguarda i ciclomotori, 30 milioni di incentivi sono destinati all’acquisto di mezzi elettrici e 5 milioni per quelli non elettrici e questa somma risulta già tutta coperta dalle prenotazioni al 31 gennaio 2024.