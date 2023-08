Incentivi auto raddoppiati per taxi e ncc. Entro 60 giorni accordo su corsie preferenziali e aree di sosta

Per l’acquisto di auto non inquinanti per il servizio taxi arrivano incentivi doppi rispetto a quelli previsti nel 2022 dal decreto 17 con il decreto omnibus Asset e investimenti, secondo una bozza. Questi incentivi sono riservati ai vincitori del concorso straordinario per le nuove licenze, a chi è già titolare di licenze e intende rottamare veicoli di servizio fino a euro 5 e ai soggetti autorizzati per il servizio di noleggio con conducente ncc. Per migliorare il servizio dei taxi, inoltre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata un’intesa in sede di Conferenza unificata per l’individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e corsie preferenziali nelle aree urbane finalizzate ad accelerare la velocità commerciale. L’intesa verterà anche sulla realizzazione di aree di sosta, con dall’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone come stazioni ed aeroporti.