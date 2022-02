Iveco Bus fornirà 253 autobus alla città di Praga. Accordo con azienda di trasporto pubblico Dpp

TORINO - Iveco Bus, brand di Iveco Group, ha firmato tre accordi quadro con Dpp, l’azienda di trasporto pubblico di Praga, per fornire 253 autobus tra il 2022 e il 2027 alla capitale della Repubblica Ceca. Gli accordi prevedono l’acquisto di tre diversi modelli di Iveco Bus per soddisfare le esigenze di Dpp: fino a 10 Crossway Low Entry (cioè con pianale ribassato) da 14,5m, fino a 100 Streetway da 12m e fino a 143 Streetway nella versione da 18m. Tutti i mezzi saranno equipaggiati con il più recente motore Cursor 9 sviluppato da Fpt Industrial - brand di Iveco Group specializzato in sistemi di propulsione - che garantisce la conformità agli standard Euro VI e un’efficienza di conversione degli NOx superiore al 95%.

«I nostri legami storici con la Repubblica Ceca, dove siamo presenti con un importante stabilimento di produzione di autobus a Vysoké Mìto, ci rendono oggi particolarmente orgogliosi. Grazie a questi importanti accordi, i nostri autobus trasporteranno a Praga - come in tante altre capitali europee - migliaia di passeggeri ogni giorno, in sicurezza e comfort. Un’ulteriore dimostrazione che l’offerta diversificata e competitiva di Iveco Bus è in grado di soddisfare le più svariate esigenze di mobilità di qualsiasi operatore di trasporto pubblico», ha dichiarato Domenico Nucera, President Business Unit Bus di Iveco Group.