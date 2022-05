Iveco con Eni per mobilità sostenibile veicoli commerciali. Mezzi a biocarburante HVO, biometano, idrogeno ed elettrico

TORINO - Eni e Iveco hanno firmato una Lettera d’Intenti per esplorare una possibile cooperazione in iniziative di mobilità sostenibile nel settore dei veicoli commerciali. Lo annuncia Eni in una nota nella quale sottolinea che le due aziende puntano alla definizione di una piattaforma integrata di mobilità sostenibile attraverso l’offerta di mezzi innovativi alimentati con biocarburanti e vettori energetici sostenibili, quali il biocarburante HVO, il biometano, l’idrogeno e l’elettrico, e delle relative infrastrutture. Tra gli ambiti di collaborazione previsti, l’offerta, da parte di Eni, di HVO puro al 100% rivolta ai veicoli pesanti Iveco che consente di abbattere le emissioni di Co2 (calcolate lungo tutto il ciclo di vita) tra il 60 e il 90% rispetto al mix fossile di riferimento. Inoltre, Eni e Iveco intendono accelerare la disponibilità sul mercato del biometano e iniziative a favore dei veicoli elettrici, a batteria e a celle a idrogeno, e delle relative infrastrutture.

Iveco ha in programma un piano di lancio di nuovi modelli a trazione elettrica, a batterie e quindi a fuel cell, mentre Eni intende creare una rete di punti di ricarica: la Eni Live Station di Mestre (Venezia), in località San Giuliano, è la prima stazione di servizio in Italia per il rifornimento di idrogeno in ambito urbano, cui seguirà una seconda stazione a San Donato Milanese. «È fondamentale utilizzare in modo complementare tutte tecnologie disponibili che possano concorrere a fornire prodotti utili a ridurre le emissioni», afferma Giuseppe Ricci, direttore generale Energy Evolution di Eni. «Proseguiamo nel nostro cammino verso la decarbonizzazione della mobilità delle merci, utilizzando tutte le opzioni a nostra disposizione e perseguendo ogni possibile sviluppo,» ha commentato Luca Sra, President Truck Business Unit di Iveco Group.