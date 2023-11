Iveco Group, utile in crescita e target al rialzo. Ricavi a 3,8 mld, ma affonda in Borsa (-8,9%): deludono flussi di cassa

TORINO - Iveco Group ha chiuso il terzo trimestre 2023 con risultati in crescita: ricavi consolidati pari a 3,8 miliardi di euro, in aumento del 7% anno, ebit adjusted pari a 213 milioni di euro, in crescita di 112 milioni di euro e un utile netto pari a 94 milioni di euro (47 milioni in più). La liquidità netta delle attività Industriali è di 725 milioni di euro. Ma il titolo soffre in Borsa perchè, spiegano gli analisti, è deludente il dato dei flussi di cassa, negativi per 375 milioni, in peggioramento rispetto ai 232 del 2022, «principalmente per un maggior assorbimento del capitale di funzionamento parzialmente compensato da migliori prezzi». Così chiude a -8,9% a 7,24 euro. Le prospettive finanziarie di Iveco per l’anno 2023 sono intanto in aumento con una crescita dei ricavi dall’8% al 9% rispetto al 2022 (era dal 5% all’8%), un ebit adjusted consolidato in rialzo, tra 870 e 900 milioni di euro (nelle prospettive finanziarie precedenti: tra 750 e 800 milioni di euro), un ebit adjusted delle attività industriali in rialzo, tra 770 e 800 milioni di euro (era tra 650 e 700 milioni di euro), spese generali, amministrative e di vendita delle Attività Industriali confermate a circa il 6% dei ricavi netti, liquidità netta delle attività industriali confermata a circa 2 miliardi di euro, incluso il riacquisto di azioni e le transazioni straordinarie già comunicate.

In rialzo dal 15 al 20% anche gli investimenti delle attività industriali. Vanno bene gli ordini dell’eDaily, più di 1.600 a fine settembre, mentre tra un paio di settimane è previsto il lancio della gamma completa di furgoni e camion Model Year 2024. Iveco Group farà il punto sulle strategie nel Capital Markets Day il 14 marzo 2024 a Torino. «Nonostante la maggior parte dello stock di veicoli presso di noi e presso la rete abbia già ricevuto ordini confermati da parte dei clienti finali - spiega Gerrit Marx amministratore delegato di Iveco Group - abbiamo rallentato la consegna di nuovi veicoli alla rete dopo aver riscontrato tempi di consegna piuttosto lunghi, legati alla capacità produttiva di numerosi allestitori in tutta Europa. Questo ha portato a un livello abbastanza elevato di scorte di prodotti finiti - e di assorbimento di liquidità a livello di Gruppo - che smaltiremo nel corso del quarto trimestre 2023 e del primo trimestre 2024.

Tra un paio di settimane lanceremo la nostra gamma completa di furgoni e veicoli industriali Model Year 2024, con i migliori propulsori della categoria e il nostro nuovissimo motore a combustione XC13. Il raggiungimento di questo traguardo fornirà la spinta mirata per tenere il passo con la nostra strategia di crescita, che presenteremo in maggior dettaglio per ciascuna business unit». Marx ha paragonato «il viaggio del gruppo Iveco a una lunga corsa campestre: «Siamo appena partiti, siamo tutti impegnati e concentrati nel continuare a mantenere ciò che abbiamo promesso e ad andare oltre».