Iveco punta su transizione energetica, AI e guida autonoma. Tra le strade la multi-propulsione. Marx: «Accelerare su prodotti»

Il nuovo piano strategico del gruppo Iveco punta su tre aree chiave: transizione energetica, Intelligenza artificiale e software defined vehicles, guida autonoma. Per la transizione energetica, come viene evidenziato oggi a Torino nel Capital Markets Day, l’azienda conferma l’obiettivo di zero carbon emission entro il 2040. Funzionale a questo risultato è l’approccio multi-propulsione, con soluzioni verdi e a zero emissioni, che saranno sostenute da modelli di business innovativi di tipo pay-per-use, come Gate - Green & Advanced Transport Ecosystem. Lanciato in Italia a metà 2023, con un focus sui veicoli a zero emissioni di Iveco Group, l’ambizione a cinque anni di Gate è di espandersi, evolvendo in una piattaforma «brand agnostic», cioè aperta ai veicoli di qualsiasi costruttore. L’Intelligenza artificiale è al centro delle innovazioni orientate al cliente, con quella generativa che consente significativi progressi in aree come l’analisi dei dati, l’interazione uomo-macchina e lo sviluppo del software. I cosiddetti Software Defined Vehicles, alimentati da algoritmi di Intelligenza artificiale, sono destinati a rivoluzionare l’industria, semplificare gli aggiornamenti dei veicoli e aumentare la produttività del cliente. Per rimanere al passo con questi trend, Iveco ha inaugurato un proprio laboratorio Software & Analytics, cui intende dedicare un team di 500 ingegneri specializzati entro i prossimi anni.

Il gruppo infine sta già testando in Europa la guida autonoma su strade aperte al traffico. Per lo sviluppo e la rapida commercializzazione ritiene fondamentale la collaborazione con Plus, fornitore globale di tecnologia per la guida autonoma, e con altri produttori di mezzi pesanti. «Oggi ci impegniamo con un nuovo piano a un’accelerazione del nostro portafoglio prodotti, a partnership più forti e diversificate e a una maggior determinazione nel perseguire la sostenibilità». Lo ha detto Gerrit Marx, amministratore delegato di Iveco Group, durante il Capital Markets Day del gruppo, in corso a Torino. «Rispetteremo questi impegni perchè i percorsi e le opportunità davanti a noi e alle nostre cinque Business Unit sono entusiasmanti e illimitati», ha detto, sottolineando che «il gruppo ha messo a segno risultati finanziari concreti e una trasformazione reale».

Marx ha spiegato che proseguiranno le sinergie a livello di gruppo, operative e tecnologiche, perchè «siamo uniti da valori condivisi, ci assumiamo responsabilità, collaboriamo per vincere e facciamo quello che è giusto». Il Ceo ha spiegato che «per accelerare verso il futuro Iveco Group farà leva su quattro pilastri strategici, ovvero l’innovazione tecnologica, la disciplina finanziaria, partnership strategiche e la leadership sul fronte della sostenibilità». Iveco già in deciso rialzo, avanza ancora in scia al nuovo piano strategico. Il titolo sale del 5,55% a 12,84 euro.