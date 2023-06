Jaguar Land Rover migliora ricavi, profitti e free cash flow. Risultati in positivo per quarto trimestre e intero anno fiscale

Jaguar Land Rover Automotive ha comunicato i risultati finanziari per i tre mesi fino al 31 marzo 2023 e per l’anno fiscale che è terminato il 31 marzo 2023. «JLR ha prodotto una serie di risultati importanti per il quarto trimestre - ha dichiarato Adrian Mardell, amministratore delegato ad interim di JLR - aumentando la produzione e generando entrate, profitti, free cash flow e crescita del fatturato, mentre l’offerta di chip continuava a migliorare». «Per l’anno fiscale a venire - ha detto ancora Mardell - mentre siamo consapevoli dei venti contrari che rimangono, il nostro obiettivo è quello di aumentare i margini EBIT a oltre il 6% e fornire un free cash flow significativamente positivo, per ridurre ulteriormente il nostro debito netto, aumentando al contempo gli investimenti a 3 miliardi di sterline. Con la forza collettiva della nostra gente, continueremo a realizzare la nostra strategia Reimagine».

L’azienda ha raggiunto i suoi obiettivi e ha ottenuto un free cash flow e una redditività positivi nel quarto trimestre, poiché i vincoli di fornitura di chip hanno continuato ad attenuarsi. I ricavi nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2023 sono stati pari a 7,1 miliardi di sterline, in aumento del 18% rispetto al terzo trimestre dell’anno fiscale 2023 e del 49% rispetto al quarto trimestre dell’anno fiscale 2022. Gli utili prima delle imposte e partite straordinarie nel trimestre sono stati pari a 368 milioni di sterline, in aumento rispetto all’utile di 9 milioni di sterline di un anno fa, con un margine EBIT positivo del 6,5%, in aumento rispetto al 2,0% nel quarto trimestre del anno fiscale 2022. La maggiore redditività riflette l’aumento dei volumi con un mix favorevole, i prezzi e la rivalutazione dei cambi, compensati in parte dall’aumento dell’inflazione e dai crediti dei fornitori in gran parte correlati ai vincoli di volume nell’anno.

L’utile al netto delle imposte nel trimestre è stato di 259 milioni di sterline, mentre il free cash flow è stato di 815 milioni di sterline nel quarto trimestre dell’anno fiscale 23, rispetto ai 340 milioni di sterline nel quarto trimestre dell’anno fiscale 22. Per l’intero anno fiscale 2023, il free cash flow è stato di œ521 milioni con un margine EBIT positivo del 2,4%, rispetto al flusso di cassa negativo e al margine EBIT nell’FY22. L’utile prima delle imposte di 161 milioni di partite straordinarie favorevoli ha rappresentato una perdita di 64 milioni, 348 milioni meglio di un anno fa. La perdita al netto delle imposte per l’intero anno è stata di 60 milioni, œ762 milioni meglio di un anno fa. Come risultato del forte flusso di cassa, l’indebitamento netto si è ridotto a 3,0 miliardi di sterline con una liquidità di 3,8 miliardi di sterline, anche dopo aver rimborsato circa 0,9 miliardi di sterline di debito nel quarto trimestre. La liquidità totale è stata di 5,3 miliardi di sterline, inclusa la linea di credito revolving non utilizzata di 1,52 miliardi di sterline.