Jeep sbanca in Europa, a maggio vendite più che raddoppiate: +101,3%. Bene anche Alfa: +12,2%

TORINO - Jeep si conferma regina, sul mercato delle auto in Europa, con vendite più che raddoppiate (+101,3%): nessun altro marchio registra una crescita così elevata. Bene anche Alfa Romeo (+12,2%). Analizzando i dati resi noti oggi da Acea, l'associazione europea dei costruttori d'auto, sono altrettanto positivi i risultati dei due brand nel progressivo annuo: +12,9 Alfa Romeo, col Suv Stelvio che a maggio è tra le dieci auto più vendute del suo segmento, e +66,4% Jeep, con la nuova Compass in crescita costante per vendite. Per quanto riguarda gli altri marchi del Gruppo Fca, le Fiat 500 e Panda dominano, ancora una volta, il segmento A: insieme detengono il 32,25% di quota. Bene anche 500L, tra le prime tre del suo segmento, 500X e, tornando a Jeep, Renegade, entrambe nella top ten di categoria.