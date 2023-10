Kia porta in Europa la tecnologia Plug&Charge. Sarà per tutta la gamma EV ed arriverà con il Suv EV9

Kia lavora alacremente per rendere più semplice la convivenza degli utenti con le vetture elettriche agevolandone l’utilizzo. Non a caso con il lancio del nuovo Suv a batteria, l’EV9, introdurrà sul mercato europeo la tecnologia Plug& Charge per i suoi veicoli elettrici. In questo modo i clienti Kia potranno collegare il proprio veicolo elettrico a qualsiasi stazione di ricarica pubblica compatibile per avviare immediatamente la ricarica, senza dover effettuare ulteriori identificazioni mediante app, o tesse del caso.

Nello specifico, si tratta di un metodo di identificazione integrato nel veicolo, che permette alla vettura di comunicare direttamente con le stazioni di ricarica abilitate in maniera automatica, per ridurre i tempi d’accesso e di distacco. Quella Plug& Charge è una tecnologia molto pratica, visto che riduce al minimo la gestione manuale della fase di ricarica, in base a quanto dichiarato da Sjoerd Knipping, vice president of marketing and product di Kia Europe. Lo stesso ha ribadito che si tratta di un processo atto a facilitare il passaggio verso la mobilità elettrica.