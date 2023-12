La cinese Nio raccoglie 2,2 mld di dollari da holding emirati Cyvn che acquisisce così il 20,1% del suo capitale

La casa automobilistica cinese Nio, specializzata in auto elettriche e uno dei rivali di Tesla in Cina, ha raccolto 2,2 miliardi di dollari, grazie all’acquisizione del 20,1% del suo capitale da parte di Cyvn, una holding con sede ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. L’obiettivo del marchio, fondato a Shanghai nel 2014, è quello di immettere sul mercato veicoli elettrici più economici rispetto a quelli di Tesla. A luglio, Cyvn aveva già investito in Nio circa 738,5 milioni di dollari. Il marchio, presente sul mercato europeo dal 2021, punta a diventare uno dei primi cinque produttori mondiali entro il 2030, nonostante una posizione di cassa in rosso. Secondo il bilancio, infatti, nonostante la sua rapida espansione all’estero, le perdite sono aumentate ulteriormente nel terzo trimestre, raggiungendo i 4,6 miliardi di yuan (pari a 595 milioni di euro).