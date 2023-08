Lamborghini, numeri da record nel trimestre: ricavi a 728 milioni. Consegnate 2.623 auto, miglior risultato di sempre

BOLOGNA - Continua la crescita di Lamborghini che, spiega l’azienda, nel primo trimestre del 2023, ha archiviato il miglior risultato «di sempre in termini di fatturato e profittabilità». Nel dettaglio i ricavi hanno raggiunto quota 728 milioni in aumento del 22,8% rispetto allo stesso periodo del 2022 mentre il risultato operativo è passato da 178 a 260 milioni con una profittabilità del 35,7%. Numeri. evidenziano dalla casa bolognese in una nota, che si aggiungono a quelli delle vendite, con un totale di ordini che copre, quasi interamente, il 2024.

«Il 2023 - osserva Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato di Lamborghini - è un anno che resterà nella storia di Lamborghini ed approcciarlo con numeri di questo tipo non può che renderci orgogliosi. Questi risultati - prosegue - ci permettono di affrontare con sempre maggiore entusiasmo le prossime sfide che arriveranno. Tra le altre, l’ingresso nella seconda fase del programma Direzione Cor Tauri, il più importante piano di investimenti nella storia dell’azienda, che porterà Lamborghini a crescere e svilupparsi ancora di più».

Nei primi tre mesi dell’anno la casa automobilistica emiliana ha consegnato 2.623 vetture, il miglior risultati di sempre, 84 in più rispetto alle 2.539 dello scorso anno. Il modello Urus continua ad essere quello più venduto con 1.599 esemplari seguito da Huracán ed Aventador, che l’azienda di Sant’Agata Bolognese ha terminato di realizzare nel 2022. quanto alla nuova vettura ibrida plug-in Revuelto «si registra una raccolta ordini che conferma il successo della vettura al momento della presentazione di marzo». Presentata in occasione del 60esimo anniversario della società, la Revuelto è la prima ibrida plug-in della storia della società , che ha rappresentato il primo passo verso l’ibridizzazione dell’intera gamma di modelli, che si concluderà alla fine del 2024.