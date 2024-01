Lamborghini punta a -40% di CO2 entro il 2030. Winkelmann: «La sportiva elettrica nel 2028, poi un super Suv Bev»

SANT’AGATA BOLOGNESE - Entro il 2030 Automobili Lamborghini taglierà del 40% rispetto al 2021 le emissioni di CO2 della propria catena valore. Questo significa riduzione dell’anidride carbonica prodotta non solo dalle vetture in esercizio, ma anche dalla fabbrica, dai fornitori, dai rivenditori e dai centri di assistenza, a copertura dell’intero ciclo vita delle macchine. L’annuncio dell’accelerazione «green» del Toro lo ha dato Stephan Winkelmann, chairman e ceo della Casa emiliana, nel corso di una diretta streaming con la stampa. L’appuntamento Internet ha avuto come argomento centrale la strategia Direzione Cor Tauri, il piano che prevede l’elettrificazione della gamma e, appunto, l’impegno del costruttore a livello globale nell’ambito della cosiddetta decarbonizzazione. Winkelmann ha ricordato i risultati del 2023 e le sfide future: dalla presentazione dell’ibrida Revuelto all’attesa nei prossimi mesi per la versione ibrida del Suv Urus e, verso la seconda parte dell’anno, per la presentazione dell’erede della Huracán.

La prima elettrica del brand, già anticipata dalla concept car Lanzador, sarà svelata nel 2028, con consegne dal 2029, anno in cui arriverà anche il primo Super Suv completamente elettrico. Il brand di Sant’Agata Bolognese punta a una riduzione della CO2 emessa dalle proprie auto del 50% entro il 2025 e del 80% entro il 2030 per il parco circolante. Oggi, è stato ricordato, l’inventario di Automobili Lamborghini è di circa 700.000 tonnellate di CO2 equivalente, che comprende l’intero ciclo di vita delle vetture prodotte nell’anno 2021-2022.

L’atteso quarto modello del marchio e l’elettrificazione della gamma comporteranno - è stato detto - anche investimenti sul personale: entro il 2026 saranno assunti almeno 500 nuovi lavoratori, sarà incentivato l’apprendimento continuo. Infine, verrà ed esteso il programma di well-being lanciato nel 2021, a contesti quali ad esempio la genitorialità, il benessere fisico e mentale, l’alimentazione. «In un contesto di grande trasformazione - ha sottolineato Winkelmann - ciascuno deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi. La nostra missione, come brand riconosciuto a livello globale, è quella di ispirare e incoraggiare gli altri ad affrontare queste sfide che il nostro tempo ci impone. Automobili Lamborghini è la dimostrazione che una visione sostenibile è possibile».