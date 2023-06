Lancia nomina i primi 40 dealer in Europa. Un altro passo verso l’internazionalizzazione del brand

TORINO - Lancia, in base a quanto dichiarato da Luca Napolitano, ceo del brand, ha nominato i primi 40 concessionari in 6 Paesi, che rispondono ai nomi di Spagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio e Portogallo, dove il marchio prenderà piede in concomitanza con l’arrivo della nuova Ypsilon. «Entro la prima metà del 2024 nomineremo 70 nuove concessionarie in altrettante grandi città europee - ha aggiunto Napolitano - il nostro sarà un modello distributivo innovativo e caratterizzato da una qualità senza compromessi: un numero selezionato di rivenditori, senza necessità di grandi showroom e con l’intento di offrire un alto livello di qualità, sia online che offline». Con la nuova rete Lancia si compie un altro passo nel processo di internazionalizzazione del brand, che ha adottato alcuni criteri principali per effettuare la selezione dei paesi e della relativa rete di distribuzione.

Tra questi spicca l’amore e la passione per il «Made in Italy», dove Spagna, Belgio, Francia e Portogallo rientrano nelle prime posizioni; e la rilevanza delle vendite online, in cui svettano Olanda e Germania. Il processo di rinnovamento del modello distributivo, che si basa sul concetto chiave del rinascimento di Lancia mediante una qualità senza compromessi, è stato avviato con la presentazione della nuova Corporate Identity presso il flagship store di Milano, e sarà completato su tutta la rete italiana ed estera entro la prima metà del 2024, per il lancio della Nuova Ypsilon. Nello specifico, i nuovi showroom consentiranno al cliente di vivere un’esperienza totalmente immersiva, sia online che offline, ricreando una sensazione di home feeling, attraverso materiali, colori e cura per il dettaglio ispirati all’architettura ed al design italiano.