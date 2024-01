Leasys chiude un 2023 da leader: quasi 84mila immatricolazioni e +24% per le autovetture

Leasys si conferma il leader del noleggio a lungo termine in Italia, con 83.827 nuove unità immatricolate e un incremento del 21,2% rispetto allo scorso anno, e ribadisce il ruolo di primo operatore di veicoli commerciali leggeri con 14.870 nuove unità in flotta, con un aumento del 9,5% rispetto al 2022.

Dunque ancora più consistente è stato l’aumento per quanto riguarda le sole autovetture: nei 12 mesi appena trascorsi sono state ben 68.957 le unità di nuova immatricolazione, un quarto in più (24%) rispetto ai precedenti. Risultati ottimi per la società captive di Stellantis reduce da una profonda ristrutturazione della parte finanziaria, logica conseguenza dell’unione industriale alla quale è seguita anche la riorganizzazione delle società addette al credito, al noleggio e più in generale, della mobilità oltre che all’usato.

Banca PSA, FCA Bank, Opel Financial Services, Leasys e PSA Renting sono state smontate, consolidate e ridisegnate con l’obiettivo di mantenere i tre partner finanziari puri coinvolti in precedenza ovvero BNP Paribas, Santander e Crédit Agricole tutelando allo stesso tempo gli equilibri territoriali e di concorrenza per servire trasversalmente tutti i marchi di Stellantis. Si è dunque deciso di creare due società destinate ad ogni forma di finanziamento (rateale, baloon, leasing e noleggio a lungo termine) e di cliente (B2C e B2B) tranne che il noleggio a lungo termine per le aziende (B2B).

La prima società, insieme a BNP Paribas, serve i mercati britannici, tedesco e austriaco (ovvero dove era particolarmente forte Opel) e un’altra con Santander serve: Italia, Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, Spagna, Portogallo e Polonia. L’obiettivo è quello di creare la più forte finanziaria captive, capace di replicare la quota commerciale di tutto il gruppo Stellantis. Queste due società operano con il nome di Stellantis Financial Services (SFS) e FCA Bank è stata ceduta a Crédit Agricole diventando CA Auto Bank, partner oggi di molte case e che ha rilevato anche Drivalia (noleggio a breve e abbonamento) e ha con SFS un patto di non belligeranza che dura un biennio.

La nuova società dedita al noleggio a lungo termine B2B ha come partner finanziario la stessa Crédit Agricole e ha mantenuto il nome Leasys accorpando però le attività della precedente Leasys (precedente emanazione di FCA) con quelle di Free2Move Lease (emanazione del mondo PSA) e incorporando Clickar per il remarketing. L’approvazione per l’intera operazione da parte dell’autorità antistrust e della Commissione Europea è arrivata alla fine del 2022. L’operatività si è sviluppata nel corso del 2023 e, contrariamente a quanto fissato all’inizio, Leasys opera anche verso i clienti privati.

Ecco dunque spiegati in parte i risultati di crescita di Leasys, frutto del consolidamento tra due società captive, anche se va da detto che Leasys possedeva già in Italia un portafoglio di clienti enormemente superiore (circa 10 a 1) a Free2Move Lease e dunque l’aumento rispecchia i progressi fatti in generale dal mercato del noleggio a lungo termine. L’Unrae infatti ha certificato che nel 2023 le immatricolazioni per questo canale sono cresciute del 24,2% raggiungendo il 24,3% di quota mentre i contratti del noleggio oltre 30 giorni sono cresciuti a 710.552 (+15%).