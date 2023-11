Leasys lancia il noleggio “facile” Easy Way. Sostenibilità economica e servizi inclusi nella nuova offerta

Si chiama Easy Way la nuova formula di mobilità sviluppata da Leasys per il noleggio a lungo termine in Italia e che si caratterizza per essere accessibile economicamente e completa dal punto di vista dei servizi connessi e immediatamente fruibili. Easy Way si ispira al modello di business adottato nel settore dei viaggi e del tempo libero, in particolare delle compagnie aeree low cost, dove il fenomeno della convenienza economica si è evoluto in quello di essenziale, senza fronzoli. Da qui le aspettative di un consumatore attento non soltanto al prezzo ma anche a quei servizi base che si aspetta siano inclusi.

La nuova formula di Leasys va proprio in questa direzione rendendo il noleggio a lungo termine accessibile a tutti, ma con tutti i vantaggi di essere un prodotto full service. Infatti, nel canone mensile è incluso un set base, dalla Rca all’assistenza stradale, dalla manutenzione ordinaria al servizio di infomobilità I-Care, fino all’utilizzo gratuito dell’App UMove per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità. Disponibile su una selezione di modelli appartenenti ai segmenti A, B e C, la formula Easy Way è pensata sia per coloro che conoscono già i vantaggi del noleggio, sia per quanti vogliono avvicinarsi a questa nuova modalità di vivere l’automobile, senza il vincolo della proprietà.

A titolo d’esempio, con la nuova formula, è possibile guidare, per 48 mesi e 40.000 km, Fiat Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid con un canone mensile di 224 euro (Iva esclusa) oppure Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 70cv Hybrid Oro a 234 euro al mese (Iva esclusa). Con la stessa formula è possibile mettersi al volante di Opel Corsa 1.2 75cv Mt5 con un canone mensile di 289 euro (Iva esclusa) o di una Citroen C3 Aircross PureTech 110 S&S You a 339 euro al mese (Iva esclusa).