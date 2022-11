Lucà (Toyota Italia): «Approccio multi-tecnologico fondamentale su obiettivi UE. Idrogeno? È complementare rispetto a elettrico a batteria»

MILANO - «Toyota ha iniziato questo percorso virtuoso verso una mobilità sostenibile ormai tantissimi anni fa. Il nostro approccio è multi-tecnologico, riteniamo che la differenziazione sia un elemento fondamentalè. Così il ceo di Toyota Motor Italia, Luigi Ksawery Lucà, nel corso del digital event Automotive Business Summit, organizzato da Il Sole 24 Ore. ‘In un clima di incertezza, come quello che stiamo vivendo in questo momento, - prosegue - è fondamentale avere un approccio multi-tecnologicò in quanto ‘dobbiamo tenerci pronti ad avere una soluzione diversa in funzione di quella che sarà l’evoluzione, perchè evolverà ancora il contesto nel quale siamo operandò. E a chi gli chiedeva cosa succederà, a sui giudizio, sull’evoluzione dell’idrogeno, spiega: ‘Noi consideriamo l’idrogeno come una soluzione complementare rispetto all’elettrico a batteria. Con l’obiettivo che c’è in Europa di raggiungere le zero emissioni entro il 2035, riteniamo che ci siano soluzioni diverse e complementari tra di loro che possano portare alla realizzazione di questo obiettivo».