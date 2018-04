Marchionne: «Le possibilità che resti in Fca dopo il 2019 sono fra zero e nessuna»

LONDRA - DLa possibilità che Sergio Marchionne resti in Fca dopo il 2019 è «tra zero e nessuna». Lo ha detto l’amministratore delegato durante la conference call con gli analisti finanziari. Marchionne ha ribadito la sua convinzione che nel gruppo ci sono le persone giuste per prendere il suo posto. Risultati «in linea con le attese» nel primo trimestre 2018 per Fca. A sottolinearlo l’ad del Gruppo, Sergio Marchionne, aprendo la conference call per la presentazione dei dati del trimestre alla comunità finanziaria. Marchionne ha ribadito la conferma dei target per l’anno in corso sottolineando che i business del gruppo «sono in buone condizioni».

Dicendosi, poi “incoraggiato” dalla dimensione della riduzione del debito, Marchionne ha aggiunto: «continuiamo a lavorare diligentemente al piano che sarà presentato il primo giugno». Con il lancio di nuovi prodotti, il gruppo Fiat Chrsyler registrerà un aumento dei margini. lo ha detto Sergio Marchionne, ceo di Fca, nel corso della conference call sui conti del primo trimestre 2018. Rispondendo alla domanda se con il lancio previsto di nuovi prodotti aumenteranno i margini, Marchionne ha risposto: «Si».

I volumi di vendita di Maserati torneranno a salire nei prossimi trimestri. Lo ha affermato Sergio Marchionne rispondendo a una domanda degli analisti nel corso della presentazione dei conti del primo trimestre 2018, durante il quale le consegne del marchio sono scese del 21%. L’ad ha dichiarato di aspettarsi «di più dal mercato Usa nel 2018 e nel 2019», ribadendo che su Maserati ci saranno «novità nel piano che sarà presentato il primo giugno» prossimo a Balocco per il periodo al 2022 e alla domanda se si aspetta un aumento dei volumi di Maserati nel prossimi trimestri, il manager ha risposto: «Si».