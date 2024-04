Mercato auto, -2,8% le immatricolazioni a marzo in Europa. Anche Stellantis in calo dell'8,7%

Nel mese di marzo le immatricolazioni di nuove auto in Europa (più Uk e Paesi Efta) si sono attestate a quota 1.383.410 unità, con un calo del 2,8% su base annua. Lo rende noto il consueto aggiornamento mensile dell'Acea, l'associazione europea dei produttori di autoveicoli. Nel primo trimestre, riferendosi allo stesso insieme geografico, le immatricolazioni di nuove auto sono state 3.395.049 con un aumento del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "La tempistica delle vacanze di Pasqua - spiega la nota Acea - ha avuto un impatto negativo sulle vendite del mese scorso nella maggior parte dei mercati Ue, compresi i quattro maggiori: Germania (-6,2%), Spagna (-4,7%), Italia (-3,7%) e Francia (-1,5%)". Nel primo trimestre i principali mercati hanno registrato una "solida crescita" con Italia e Francia che hanno registrato ciascuno un aumento del 5,7%, seguite da Germania (+4,2%) e Spagna (+3,1%).

Le immatricolazioni di nuove auto del gruppo Stellantis in Europa (Ue più Uk e i Paesi Efta) si sono attestate a marzo a quota 228.740 unità, in calo dell'8,7% rispetto allo stesso mese del 2023. Lo rende noto il bollettino mensile dell'Acea secondo cui, invece, nel primo trimestre dell'anno le immatricolazioni di nuove auto del marchio italo-francese sono aumentate del 4,2% tendenziale, a quota 598.167 unità. Nei primi tre mesi dell'anno si segnalano in aumento le immatricolazioni di auto a marchio Citroen (+11,4%), Peugeot (+3%) e Opel (+4,8%). In calo, invece, le immatricolazioni a marchio Fiat (-2,2%). Per quanto riguarda la quota di mercato Ue in capo al gruppo Stellantis, a marzo, si segnala in diminuzione al 16,5% (17,6% a marzo 2023) mentre nel primo trimestre la flessione è più contenuta (al 17,6% dal 17,7% del primo trimestre 2023).