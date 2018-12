Mercato auto, a novembre ancora calo vendite in Europa: -8,1%. Ancora positivi gli undici mesi (+0,6%)

TORINO - A novembre nell’Unione Europea e nei tre paesi dell’Efta (Svizzera, Islanda e Norvegia) sono state immatricolate 1.158.300 auto con un calo dell’8,1% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il consuntivo dei primi undici mesi si chiude con 1.049.261 immatricolazioni e un modesto incremento (+0,6%) sullo stesso periodo del 2017. I dati sono dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei. Novembre è il terzo mese consecutivo di calo delle vendite. A livello di costruttori a novembre il primo gruppo è stato Volkswagen con 265.814 unità vendute (-10,9% annuo) e una quota scesa di 0,8 punti al 23,7%. Alle sue spalle Psa con 185.971 unità (-5,8%) e una quota salita di 0,4 punti al 16,5%. Seguono Renault in calo del 16% e una quota scesa al 10,3%.

«Così come altre associazioni della filiera siamo preoccupati per le conseguenze che provvedimenti ‘malus’ potrebbero avere sul mercato dell’ auto nel 2019». Così Romano Valente, direttore generale dell’Unrae, l’associazione delle case automobilistiche estere, commenta il calo delle vendite di auto in Europa. «L’Unrae auspica - prosegue Valente - che la politica nazionale sia indirizzata verso una mobilità a basse emissioni, sostenendo, non secondariamente, anche l’infrastrutturazione. Provvedimenti come quello in discussione nelle sedi parlamentari, nonché quelli saltuari come le domeniche ecologiche programmate a Roma che interdicono alla circolazione i diesel di ultima generazione e consentono la libera circolazione in deroga di veicoli con oltre 20 anni di età - conclude - non possono considerarsi sostenuti da finalità ambientali».