Mercato dell’auto cresce ancora a marzo, +26% in Europa. Crescono ibride ed elettriche, ma è boom benzina (+30%)

Il mercato dell’ auto cresce ancora in Europa Occidentale (Unione Europea, Efta e Regno Unito): nel mese di marzo le immatricolazioni - secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei - sono state 1.422.147, il 26,1% in più dello stesso mese del 2022. Nel primo trimestre dell’anno sono state vendute in tutto 3.235.951, con un incremento del 17,5% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso. Il gruppo Stellantis ha immatricolato nel mese di marzo in Europa occidentale (Unione Europea, Efta e Regno Unito) 251.122 auto, il 23,3% in più dello stesso mese del 2022. La quota è pari al 17,7% a fronte del 18,1% di marzo dell’anno scorso. Nel trimestre il gruppo ha venduto 574.879 auto, con una crescita del 9,7% rispetto all’analogo periodo del 2022, mentre la quota è in calo dal 19 al 17,8%.

A marzo 2023, in Ue e aumentata del 24,3% la quota di mercato di auto ibride e del 13,9% (+2,5% rispetto a marzo 2022) le auto elettriche a batteria. Nonostante il passaggio a modelli piu sostenibili, le auto a benzina mantengono ancora la quota di mercato maggiore al 37,5%. Lo rende noto l’Acea, l’associazione europea dei costruttori di automobili. A marzo 2023, le nuove immatricolazioni di auto a benzina nell’Ue sono cresciute in modo significativo (+29,9%), rappresentando ora una quota di mercato del 37,5% (+0,4% da marzo 2022). Questa crescita si e concentrata principalmente in quattro mercati chiave: Spagna (+82%), Italia (+45,5%), Francia (+24,4%) e Germania (+22,8%). Di conseguenza, nel primo trimestre del 2023 sono state vendute quasi 1 milione di auto a benzina, con un aumento del 18,6% su base annua. Anche il mercato delle auto diesel dell’Ue ha registrato risultati migliori a marzo rispetto al 2022 (+11,8%), sostenuto principalmente da tre dei maggiori mercati del blocco: Italia (+38,2%), Spagna (+21,1%) e Germania (+7,8%) . Tuttavia, le auto diesel rappresentano solo il 14,5% della quota di mercato dell’UE, in calo dell’1,1% rispetto a marzo 2022.

Il mese scorso, e stato registrato un aumento significativo delle nuove immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria (BEV), che sono cresciute del 58% per raggiungere 151.573 unita. Incrementi percentuali a due e tre cifre sono stati registrati nella maggior parte degli Stati membri dell’Ue. In particolare, il terzo mercato piu grande, i Paesi Bassi, ha visto le vendite piu che raddoppiate, con un aumento del 132,6%. Di conseguenza, il numero cumulato di unita immatricolate nel primo trimestre del 2023 e aumentato del 43,2% a 320.987. I veicoli elettrici ibridi (HEV) hanno registrato un altro mese positivo a marzo, con vendite in aumento del 38,1% a 264.694 unita. Questa crescita e stata in gran parte dovuta agli incrementi a due cifre nei quattro mercati chiave dell’Ue, in particolare Spagna (+75,3%) e Italia (+47,8%). Di conseguenza, gli HEV hanno raggiunto una quota di mercato del 24,3%, in aumento dell’1,6% rispetto a marzo 2022 (22,7%). Dopo una crescita negativa nei primi due mesi del 2023, il mercato Ue dei veicoli ibridi plug-in (PHEV) ha registrato una modesta crescita del 4,3% a marzo a seguito del miglioramento delle vendite in tre dei quattro maggiori mercati: Spagna (+80,1%), Francia (+34,5%) e Italia (+23,1%). Al contrario, il mercato tedesco ha registrato un calo del 38,5%. Nonostante gli aumenti in alcuni mercati chiave, la quota di mercato complessiva dei PHEV nell’Ue sta perdendo terreno rispetto ad altri segmenti di veicoli, con un calo dell’1,6% dall’8,8% di marzo 2022 al 7,2% nel 2023.