Mercato auto, dato parziale immatricolazioni in Italia + 2,8% le vendite a settembre

MILANO - Sono state 108.247 mila le auto immatricolate in Italia, il 2,78% in più rispetto alle 105.318 immatricolate nello stesso mese del 2021. Il dato, fornito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è però parziale per problemi di connettività telematica. I definitivi saranno comunicati giovedì 6 ottobre. Le immatricolazioni di Stellantis, dato anche questo parziale, sono state il 2,4% in più rispetto al settembre scorso. I trasferimenti di proprietà sono stati 388.414 a fronte di 300.654 passaggi registrati a settembre 2021, con un aumento del 29,19%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 496.661, ha interessato per il 21,79% vetture nuove e per il 78,21% vetture usate.