Mercato auto, in Italia le elettrificate sorpassano vetture a benzina. Europa ancora in marcia indietro, peggior febbraio dal 2013

TORINO - «Le misure restrittive dovute alla terza ondata pandemica e l’incertezza del quadro economico continuano a pesare sul mercato auto europeo che, dopo un’apertura dell’anno in pesante ribasso (-25,7%), conferma un trend negativo anche a febbraio (-20,3%), il peggior febbraio in termini di volumi dal 2013». Lo afferma Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia, che segnala in Italia, Paese che mostra la contrazione più contenuta (-12,3%), il sorpasso nel mese della quota di auto elettrificate (34,8%) sulla quota di auto a benzina (33%). Segno negativo per tutti e cinque i maggiori mercati (incluso Uk) che, complessivamente, pesano per il 68,2% del totale immatricolato e risultano in calo più della media del mercato (-22,2%).

«In vari Paesi - spiega Scudieri - i bassi volumi di immatricolazioni hanno toccato livelli record anche considerando che la campagna vaccinale non è ancora in una fase sufficientemente avanzata per sospendere le limitazioni alla mobilità delle persone e le restrizioni vigenti per le attività commerciali, compresi i concessionari in alcuni Paesi come Uk. Oltre ad auspicare rapidi progressi nella battaglia contro la pandemia, anche per contenerne i pesanti effetti sull’economia, speriamo che, a livello nazionale, la definizione del Pnrr, all’esame del Senato, possa presto garantire la messa in atto di un vero piano automotive per il Paese, indispensabile per affrontare la transizione della filiera verso l’elettrificazione della mobilità e per sostenere gli investimenti delle imprese nelle nuove tecnologie della green mobility e del veicolo».