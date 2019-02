Mercato auto: sempre più privati scelgono l'usato ex noleggio a lungo termine

ROMA - Secondo i dati diffusi da ANIASA, Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, nei primi nove mesi del 2018 sono state vendute oltre 120mila vetture usate provenienti dagli operatori di noleggio a lungo termine. Numeri che confermano che sempre più privati oggi si affidano a questa soluzione di acquisto. Le ragioni risiedono soprattutto nella garanzia del prodotto, molto appetibile da privati e rivenditori, in quanto a condizioni economiche vantaggiose ci si assicura un veicolo perfettamente manutenuto secondo tagliandi indicati dalla casa costruttrice ed effettuati presso officine autorizzate, garantiti (almeno) per 12 mesi e spesso con meno di tre anni di vita.

Le auto più gettonate sono la Fiat Panda, la Fiat 500L, la Fiat Punto e la Nissan Qashqai. Altro plus dell’offerta è legato alla varietà dei modelli disponibili: oltre tre vetture vendute su 4 sono city car (14%), utilitarie (25%) o di medie dimensioni (37%), mentre quelle di segmento superiore rappresentano il 24% dell’offerta. In aumento la presenza sui piazzali di monovolume e crossover che oggi hanno toccato, rispettivamente, quota 13% e 12% del totale, mentre berline e station wagon continuano a giocare un ruolo di primo piano, con un complessivo 62%. Non mancano le vetture “aperte” o coupé, oltre 800 nei primi 9 mesi dello scorso anno. Per quanto riguarda la scelta dell'alimentazione, è ancora forte la preferenza per il diesel (79%) con i motori benzina scelti invece da meno di uno su cinque (17%).

«Oggi le direttrici di sviluppo di questo business, sempre più rivolto ai privati», evidenzia Massimiliano Archiapatti - Presidente ANIASA, «si muovono in due direzioni solo apparentemente in contraddizione tra loro: da una parte, un’offerta sempre più completa, multimediale e interattiva di informazioni, immagini e video sulla vettura in vendita e sulla sua precedente vita aziendale, disponibili anche su smartphone o con apposite APP; dall’altra, l’apertura sempre più frequente di outlet o punti vendita fisici, spesso collocati presso poli attrattivi strategici, dove i clienti possono osservare e toccare con mano l’offerta Da anni siamo impegnati», conclude Archiapatti, «nel far riflettere il legislatore sulla necessità di svecchiare il nostro vetusto parco auto circolante attraverso misure economicamente sostenibili anche per i possessori di vetture ante Euro3; una soluzione efficace potrebbe essere rappresentata proprio dalla defiscalizzazione parziale dell’acquisto dell’usato Euro5 o Euro6».