Mercato auto: la top ten europea di novembre. Tesla Model Y in vetta davanti a Dacia Sandero e Toyota Yaris

Il mercato europeo ha visto un rialzo delle vendite nel mese di novembre 2022 del 17,4%. L’incremento più elevato, precisamente del 31,4%, si è registrato in Germania. In Italia l’aumento delle immatricolazioni è stato pari al 14,7%, un dato superiore al +9,8% della Francia, ed al +10,3% della Spagna. La top ten delle immatricolazioni tra le auto ha avuto come protagonista la Tesla Model Y, che è balzata in testa con un totale di 19.169 unità, in base ai dati di Jato. Segue la Dacia Sandero, a quota 18.781 immatricolazioni, davanti alla Toyota Yaris, che chiude il podio delle vendite europee con 17.320 unità.

Al quarto posto la Fiat/Abarth 500, che segue in scia con 17.238 unità, davanti alla più staccata Peugeot 208, che ha chiuso il mese con 15.613 immatricolazioni. Al sesto posto, sotto quota 15.000 immatricolazioni, precisamente con 14.908 unità, troviamo la Volkswagen Golf. Questa si posiziona davanti alla Renault Clio, la quale ha ottenuto 14.838 immatricolazioni, ed alla Volkswagen T-Roc, con 14.703 unità immatricolate. Chiudono le prime 10 posizioni la Toyota Yaris Cross, con 13.282 immatricolazioni, e la Volkswagen Tiguan, a quota 12.739 unità. La Tesla Model Y è quella che ha incrementato in maniera più significativa la percentuale di vendita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un +254%. La seguono, rispettivamente, la Volkswagen Tiguan con un +223%, e la Yaris Cross con un +153%.