Mercato Europa, Anfia: Italia sempre indietro su elettrico, speriamo in spinta con incentivi

In Europa, «ad aprile, la quota di penetrazione delle vetture elettriche pure (Bev), pari al 13,4%, supera nuovamente la quota delle vetture diesel (11,6%), come nel mese precedente. In Italia, invece, l’immatricolato diesel pesa per il 14,3% delle vendite nel mese, contro l’appena 2,4% delle Bev (al 3,3% a marzo). Nel nostro Paese, essendo ormai prossima la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo schema incentivi e delle nuove risorse dopo troppi mesi di attesa, l'auspicio è che il mercato risponda prontamente, soprattutto per quanto riguarda la diffusione dei veicoli a zero emissioni».

Così Roberto Vavassori, presidente di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), dopo la pubblicazione delle immatricolazioni auto in Europa (Ue+Efta+Uk). «I prossimi cinque anni - durata del mandato del futuro Parlamento europeo - saranno cruciali per l’industria automotive in termini di posizionamento competitivo rispetto alle sfide della transizione green e digitale già in atto. La riconversione produttiva, gli investimenti in innovazione, in ricerca e sviluppo e in formazione e riqualificazione degli addetti devono porsi al centro di una strategia e di un piano di politica industriale per il futuro delle nostre imprese», ha aggiunto.