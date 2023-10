Messico leader vendite di auto elettriche in America Latina. Numeri in costante aumento. Seguono Brasile, Colombia e Cile

CITTA’ DEL MESSICO - Il Messico guida la classifica dei Paesi che realizzano più vendite di auto elettriche in America Latina, seguito da Brasile, Colombia e Cile, con numeri che crescono sempre di più e che nel prossimo futuro dovrebbero sostituire quelli dei veicoli a combustione interna. Secondo l’Industria nazionale dei ricambi d’ auto (Ina), il Messico ha venduto 6.000 auto nel 2022, contro le 5.100 unità del Brasile e le 2.400 di Colombia e Cile. In base ai calcoli dell’Ina, il Messico venderà 18.900 unità elettriche entro il 2026 (tre volte di più rispetto al 2022), seguito dal Brasile con 16mila.

La tendenza al nearshoring o alla delocalizzazione delle aziende che si sono trasferite dall’Asia e da altre aree nel Paese sudamericano, nonché l’accordo tra Messico, Stati Uniti e Canada (T-MEC), «stanno creando un nuovo scenario di opportunità per il settore automobilistico», indica il rapporto di Ina. Per il presidente della Rete nazionale di cluster del settore automobilistico del Messico, Manuel Montoya, tuttavia, le grandi città dell’America Latina non hanno ancora le «infrastrutture essenziali» per i nuovi veicoli, né offrono al consumatore la «fiducia necessaria» per acquistarli.