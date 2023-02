Ministro trasporti tedesco si schiera con le Case Auto: norma su Euro7 fa perdere posti di lavoro

BERLINO - La nuova norma comunitaria sulle emissioni Euro7 dell’UE mira a ridurre le emissioni di azoto a partire dal 2025. Alcuni land tedeschi insieme all’industria automobilistica vogliono bloccarla e ora ricevono il sostegno del ministro federale dei trasporti, Volker Wissing. L’esponente liberale della FDP ha messo in guardia contro una regolamentazione eccessivamente rigida e tagli di posti di lavoro. «La regolamentazione deve promuovere la mobilita, non impedirla», ha detto Wissing all’agenzia di stampa dpa, secondo quanto si legge sull’edizione on line dello Spiegel. «Quando i veicoli diventano sempre più costosi senza che ad essi sia associata alcuna protezione ambientale, la mobilita diventa un bene di lusso», ha aggiunto: «Abbiamo bisogno di partecipazione attraverso la mobilita individuale nell’area, anche in futuro».

A novembre, la Commissione UE ha presentato le sue proposte per standard di emissione più severi. Euro 7, in particolare, mira a ridurre le emissioni di ossido di azoto delle automobili del 35% entro il 2035 e di oltre il 50% da autobus e camion. «Quando l’industria automobilistica avverte che la regolamentazione rende i veicoli inutilmente costosi e ostacola l’accelerazione della mobilita elettrica, ciò dovrebbe essere preso molto sul serio», ha affermato Wissing. «La Commissione UE non può, da un lato, esigere elevati obiettivi di protezione del clima e, dall’altro, impedirne il raggiungimento attraverso la regolamentazione». Il motore a combustione interna può combinare protezione del clima e mobilità con carburanti sintetici. «L’Europa non deve impedire questa soluzione tecnologica». Il Parlamento europeo e gli Stati dell’UE devono ancora approvare le proposte della Commissione. Le trattative sono in corso.