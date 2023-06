Mobilità, in Italia solo il 30% parco auto è elettrificabile. PoliMi, costi energia rendono difficile ammortizzare la spesa

A oggi solo tre automobili su 10 presenti in Italia possono venir sostituite da una vettura elettrica. A dirlo una ricerca del Politecnico di Milano che ha stilato l’E-Private Mobility Index, ovvero l’indice rappresentativo della percentuale di veicoli tradizionali che possono essere effettivamente sostituiti da veicoli elettrici, presentato oggi durante il «The urban mobility council» di Unipol a Milano. La ricerca, che ha preso in esame un campione del parco auto di tre grandi città italiane, Brescia, Roma e Bari, ha evidenziato come, in base alle lunghezze dei viaggi effettuati, l’esistenza di un punto di ricarica domestica a basso costo in prossimità dell’abitazione e i costi dunque di ricarica, arrivando così a stimare la sostenibilità economica dell’ auto elettrica, cioè l’ammortamento del costo sostenuto, tenendo conto che in Italia 8 anni è il periodo pari alla durata media di proprietà di un’ auto privata.

I risultati dell’analisi hanno messo in luce come l’elettrificabilità non è uniforme sul territorio nazionale e, in particolare, l’E-Private Mobility Index è risultato essere pari al 28% a Brescia, al 17% a Roma, al 42% a Bari. Dall’analisi sulle tre province emerge come, ovviamente, una delle variabili che incide in maniera significativa sul tempo di ammortamento dell’investimento del veicolo elettrico sia il costo della ricarica. E, come detto, l’E-Mobility Index Italia stima che solo il 30% del parco auto italiano potrebbe essere immediatamente sostituito da auto full electric.