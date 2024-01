Montezemolo: «Non abbiamo più un’azienda auto, Parigi decide. Con Stellantis è calata la produzione italiana»

«Sono molto preoccupato dall’inesorabile deindustrializzazione del Paese. Oggi non abbiamo più un’azienda automobilistica in Italia. La verità è che tutte le decisioni che riguardano il mercato italiano sono prese a Parigi. Siamo arrivati a un punto tra l’assurdo e l’umiliante, cioè che una macchina come la ‘600 venga prodotta in Polonia. Vedere produrre la ‘600 in Polonia, quando tutti gli stabilimenti ex Fiat sono in cassa integrazione, è una cosa che non mi pare vera». Lo ha detto Luca Cordero di Montezemolo alla trasmissione In altre Parole su La7, condotta da Massimo Gramellini.

«La Meloni ha ragione a dire che le auto pubblicizzate come italiane debbano essere prodotte in Italia. Insieme a Germania e forse meglio della Francia, eravamo il Paese che produceva le più belle automobili del mondo. Oggi, visto che è così calata la produzione da quando è entrata in campo Stellantis, facciamo almeno in modo che delle aziende automobilistiche straniere vengano a produrre in Italia», ha detto Montezemolo. «Molti fornitori italiani mi hanno detto di aver ricevuto una lettera in cui si promuoveva il Marocco in termini di investimenti. È una brutta cosa. Io credo che in questo momento non abbia senso, avendo stabilimenti e fornitori così di qualità, così validi, che rischiano di andare in grande difficoltà», ha aggiunto.