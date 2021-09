Musk critica Biden: «Amministrazione controllata da sindacati». Lo sfogo dopo mancato invito alla Casa Bianca

NEW YORK - Elon Musk critica Joe Biden. La sua amministrazione è «controllata dai sindacati», ha detto il patron di Tesla secondo quanto riportato dai media americani. Musk si sarebbe irritato per il mancato invito lo scorso mese alla Casa Bianca per un evento sulle auto elettriche. «Biden ha organizzato un summit sui veicoli elettrici e non ha invitato Tesla. Ha invitato General Motors, Ford, Chrysler e il United Auto Workers», il potente sindacato dei metalmeccanici, ha aggiunto Musk. «Non ha menzionato Tesla neanche una volta, ha lodato Gm e Ford per guidare la rivoluzione delle auto elettriche. Non vi sembra un pò fazioso? Diciamo non un’amministrazione amica. Sembra controllata dai sindacati per quanto sono in grado di dire».