Musk sempre più Paperon dè Paperoni, guadagnati 95 miliardi nel 2023

Elon Musk ha guadagnato 95 miliardi di dollari nel 2023, strappando a Bernard Arnault il titolo di più ricco del mondo e mettendosi alla guida della riscossa dei paperoni mondiali dopo un 2022 nero. I 500 più ricchi al mondo hanno visto aumentare le loro fortune di 1.500 miliardi di dollari, recuperando del tutto i 1.400 miliardi persi l’anno scorso. I miliardari tech - riporta l’agenzia Bloomberg - sono stati i più fortunati: hanno assistito a un balzo della loro ricchezza del 48% o 658 miliardi di dollari grazie al boom dell’intelligenza artificiale che ha visto OpenAI e il suo amministratore delegato Sam Altamn divenire nomi di famiglia per milioni di persone. Il miliardario che ha fatto meglio di tutti è stato ancora una volta Elon Musk. Il patron di Tesla ha riagguantato il titolo di paperone mondiale portandolo via al re del lusso Bernard Arnault.

La fortuna di Musk è aumentata di 95,4 miliardi nonostante le critiche a X, la sua piattaforma social. Ultime in ordine temporale quelle di antisemitismo nel mezzo della guerra fra Israele e Hamas e che hanno causato una nuova fuga degli inserzionisti dalla ex Twitter, che Musk continua a cambiare per coronare il suo sogno di creare la piattaforma per tutto X. La fortuna di Jeff Bezos è salita di oltre 70 miliardi: il fondatore di Amazon si batte testa a testa con Arnault per il secondo posto nella classifica dei più ricchi al mondo. Anche per Mark Zuckerberg il 2023 è stato positivo: si è arricchito di 80 miliardi di dollari. L’anno che si sta per chiudere segna anche l’ascesa dell’ereditiera di L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, diventata - secondo il Bloomberg Billionaire Index - la prima donna ad accumulare una fortuna di 100 miliardi di dollari (90,1 miliardi di euro), affermandosi come la dodicesima persona più ricca del mondo. Guardando al 2024 alcuni miliardari tremano.

Fra questi il ‘pensionatò Rupert Murdoch: per i suoi eredi l’anno prossimo non sarà facile con Donald Trump che corre per la Casa Bianca, e che è già costato al tycoon milioni di dollari per la teoria delle elezioni 2020 rubate. Per Trump l’addio alla Casa Bianca nel 2020 è coinciso con un aumento della sua fortuna: da allora è più ricco di 500 milioni di dollari e vale 3,1 miliardi, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Ma le cause che pesano sull’ex presidente, molte delle quali potrebbero risolversi nel 2024, sono una minaccia da non sottovalutare.