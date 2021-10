Napolitano (Lancia): «Tre nuovi modelli tra 2024 e 2028. Puntiamo anche ad altri mercati europei. Nuova Delta solo elettrica»

TORINO - «Lancia presenterà tre nuovi modelli tra il 2024 e il 2028, uno ogni due anni. La prima elettrica arriverà nel 2024 quando sarà presentata la nuova Lancia Ypsilon che sarà anche in versione ibridà. Lo ha affermato Luca Napolitano, ceo del brand Lancia (gruppo Stellantis), in un incontro con la stampa italiana. ‘Lancia dal 2026 produrrà solo auto elettriche e quindi la nuova Lancia Delta sarà solo elettricà, ha aggiunto Napolitano. «Lancia vuole sbarcare assolutamente su altri mercati, partendo dall’Italia. Vogliamo diventare più trasversali, senza perdere la nostra base clienti tradizionale». Lo ha affermato Luca Napolitano, ceo del brand Lancia (gruppo Stellantis), in un incontro con la stampa italiana.

«Il nostro obiettivo è portare Lancia in Europa, nei mercati dove si vendono auto elettriche - visto che dal 2026 produrremo solo vetture Bev - in Francia, Germania e nei Paesi nordici, puntando sulle grandi citta», ha aggiunto Napolitano. Attualmente Lancia è praticamente monomodello (Ypsilon) e monomercato (Italia). Nella strategia a 10 anni del marchio, presentata da Napolitano a Carlos Tavares, ceo di Stellantis, l’obiettivo è quello di lanciare. nuovi modelli ed entrare in altri mercati europei, per completare l’offerta premium del gruppo insieme ai marchi Alfa Romeo e Ds. «Voglio andare nella parte alta del mercato, non abbandonando Ypsilon ma proiettare Lancia anche oltre», ha continuato il manager.