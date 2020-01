Nissan: «Nessun piano per sciogliere alleanza con Renault»

TOKYO - Il gigante automobilistico giapponese Nissan non ha nessun piano di “fuga” dalla sua alleanza con la casa automobilistica francese Renault: è quanto precisa l’azienda in una nota diffusa in risposta a un documento pubblicato dal ‘Financial Times’. Secondo il quotidiano i dirigenti della Nissan avrebbero «accelerato la pianificazione segreta per una potenziale scissione» a seguito dello scandalo finanziario che ha coinvolto l’ex numero uno di Renault Carlos Ghosn. «Nissan non sta in alcun modo pensando di sciogliere l’alleanza», ha affermato la casa automobilistica giapponese, definendo l’unione delle società «la fonte della competitività di Nissan».