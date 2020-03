Noleggio, crollo del 90% e car sharing -60%. L’Aniasa chiede misure di sostegno

ROMA - I noleggi crollano del 90%, il car sharing del 60%. Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio un settore che in Italia genera un fatturato annuo di 6 miliardi di euro, impiega 20mile persone, gestisce 1,2 milioni di veicoli e nel 2019 ha immatricolato 461mila vetture ovvero il 25% dell’intero mercato dell’auto.

Per questo l’Aniasa, l’associazione di settore all’interno di Confindustria, reclama misure da parte del governo. «Ci aspettiamo – ha detto il presidente, Massimiliano Archiapatti – che nei provvedimenti di sostegno agli operatori economici allo studio del Governo trovino spazio misure in grado di assicurare la sopravvivenza di un settore strategico per la mobilità cittadina, turistica e aziendale del Paese. Chiediamo per le tante persone che operano nel nostro settore provvedimenti di sostegno come la cassa integrazione in deroga e per le imprese strumenti come il superammortamento che post-emergenza possano ridare ossigeno al mondo della mobilità aziendale attualmente in quarantena».

Già 10 giorni fa, in occasione di un incontro con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, l’Aniasa aveva lanciato il grido di allarme dopo che le prime notizie sul contagio avevano creato una contrazione delle prenotazioni del rent-a-car dell’80%, sia attraverso il cosiddetto canale business, legato ai viaggi di lavoro, sua leisure ovvero il turismo. Il problema ora si sta estendendo al noleggio a lungo termine che riguarda oltre un milione di auto. Di fronte infatti alle incertezze legate alla situazione economica, le aziende stanno cancellando gli ordini o ritardando la sostituzione dei loro parchi allungando i contratti.



Il contraccolpo, ha detto Archiapatti, è più pesante di quello registrato dopo l’11 settembre nel 2001 e dunque sarà netto anche in termini di immatricolato, ancora di più di quello causato dal mancato utilizzo delle vetture per noleggio a breve termine targate dalle società in vista delle vacanze pasquali e del week end lungo del 1-3 maggio. È ormai chiaro che la stagione è compromessa irrimediabilmente.